Veli Kavlak'a takım aranıyor

Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Veli Kavlak, siyah-beyazlıların genç takımıyla çalışmalara başlamıştı.

Sahalara geri dönmek için gün sayan 29 yaşındaki ön liberonun, ara transfer döneminde kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

YÖNETİM TAKIM ARAYIŞINDA

Yönetimin de 29 yaşındaki futbolcu için takım arayışında olduğu kaydedildi.

Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.