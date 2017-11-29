Ensonhaber.com'a dön

Veli Kavlak'a takım aranıyor

Yıllardır sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'ın kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

Yorum Yap

Veli Kavlak'a takım aranıyor

Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Veli Kavlak, siyah-beyazlıların genç takımıyla çalışmalara başlamıştı.

Sahalara geri dönmek için gün sayan 29 yaşındaki ön liberonun, ara transfer döneminde kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

YÖNETİM TAKIM ARAYIŞINDA

Yönetimin de 29 yaşındaki futbolcu için takım arayışında olduğu kaydedildi.

Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM