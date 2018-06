Venables: Ronaldo, Messi ve Maradona'dan iyi

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz cuma akşamı oynanan zorlu İspanya karşılaşmasında sergilediği performansla yıldızlaşmıştı. Rusya'ya formunun zirvesinde gelen Real Madrid'in yıldızı, daha üç hafta önce Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü kez üst üste kazanma başarısın göstermişti.

2018 yılında çıktığı 26 maçtı 33 gol ve 6 asistle oynama başarısın gösteren Portekizli yıldız, aynı zamanda 38.6 kmh olarak kaydedilen hızı ile en yüksek sürata ulaşan futbolcu olmayı başarmıştı. Bütün bu istatistikler 33 yaşında olan ve yaşlanmaya meydan okuyan Ronaldo'ya ait olması kimileri için pek de sürpriz değil.

"TARİHİN EN İYİSİ RONALDO"

Ronaldo hakkında bir yazı kaleme alan Barcelona eski teknik direktörü Terry Venables, Cristiano Ronaldo'yu her iyi oyuncunun sahip olduğu yeteneklere sahip olan eksiksiz bir oyuncu olduğunu dile getrdi. Venables, "Ronaldo her yönüyle mükemmel bir oyuncu, tarih boyunca birçok iyi futbolcu oldu ama bence bir oyuncu da olmasını istediğin her özelliğe sahip olan tek oyuncu Ronaldo'dur. Maradona, Cruyff ve Pele bu isimler zamanlarının en iyi oyuncuları, ve başka futbolcuların yapamayacağı şeyleri yaptıkları için efsaneler, ama bence hiçbiri Ronaldo'nun yaptıklarını yapamaz. Maradona'yı, Pele'yi ve Messi'yi de seyrettim, benim içn Cristian Ronaldo hepsinin üstünde bir oyuncu.

33 yaşına kadar başardıklarına bakarsak, Ronaldo'nun neden daha başarılı olduğunu düşündüğümü anlarsınız. O hala kendisinin aynı zamanda ülkesinin hayali olan kupanın peşinden koşuyor. Yaşının ilerlemesine rağmen modern tıptan çokça faydalanması , sıkı antrenmanları ve kararlılığıyla ileriki yıllarda da çok önemli bir isim olacağına inanıyorum. Herkes ona çok büyük bir egosu var diyor, ama bence o kusursuz bir futbolcu. Hem durmadan koşan hızlı bir futbolcu, hem orta açabiliyor, hem kafa vurabiliyor, hem de frikikten gol atabiliyor. Sürekli gol atıyor ve Messi gibi neredeyse hiçbir zaman sahada kart veya sakatlık sorunuyla karşı karşıya gelmiyor. Şimdi öfkesi de kontrol altında ve artık öfkesi sadece rakibi için bir problem olabilir" şeklinde konuştu.