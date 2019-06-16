Venezuela ile Peru yenişemedi

ingiltere 2. Lig takımlarından Middlesbrough, Michael Frey için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro teklifte bulundu.

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman yeni sezonda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

İspanya basını, "Real Madrid’de forma giymek benim çocukluk hayalimdi" diyen Eden Hazard'ın çocukken Barcelona forması giydiği fotoğrafları yayınladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 82-73 mağlup etti ve seride durum 2-2'ye geldi.

Ukrayna, U20 Dünya Kupası final maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Real Madrdid'in İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünya evine girdi.

1 İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na, bir İzlandalının tuvalet fırçası uzatmasının yankıları sürüyor.

2 Emre'ye fırça uzatan Belçikalı yaşananları anlattı A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak gündeme gelen Belçikalı Corentin Siamang, gazeteci taklidi yapmak için böyle bir harekette bulunduğunu söyledi.

3 İzlandalılar Şenol Güneş'i kızdırdı İzlandalıların havaalanında A Milli Takımımıza yaptığı muamele, başta Şenol Güneş olmak üzere herkesi kızdırdı. İyice motive olan Güneş, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

4 Aranan isim Belçikalı çıktı İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na röportaj yaparken tuvalet fırçası uzatan kişinin Belçikalı Corentin Siamang olduğu öğrenildi.

5 Digiturk ile TFF arasındaki krizin nedeni ortaya çıktı Digiturk'ün kulüplere olan ödemeyi 3.80 liralık kur üzerinden yapmak istemesi krize yol açmıştı. En büyük gelir kapısı yayıncı kuruluş olan kulüplerin bu isteğe olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

6 Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarında dikkat çeken detay A Milli Takımımızın tecrübeli ismi Hasan Ali Kaldırım, seremonide kramponlarıyla alay eden Fransızları sahadan sildi.

7 Muğdat Çelik kamuflajını giydi Askerliğini Ankara'da yapan Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, kamuflajını giyip poz verdi. Beresini yamuk takan Muğdat, sosyal medyada dalga konusu oldu.

8 Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan skandal olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

9 Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi başlamadan önce sevgilisi Tuğba Coşkun’la tatile çıktı. İkili, sabah sporu yaparken Bodrum'da görüntülendi.