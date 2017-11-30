Venus Williams'ın emekli olmaya niyeti yok

Geride kalan sezonda Avustralya Açık, ABD Açık ve WTA Sezon Sonu Şampiyonası'nda finale yükselerek dünya sıralamasında 5. basamağa kadar yükselen Venus Williams, 37 yaşında olmasına karşın emekliliği düşünmediğini ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak ülkesini temsil etmek istediğini söyledi.

"TENİSİ BIRAKMAK GİBİ PLANIM YOK"

ABD basınına konuşan Venus, formundan memnun olduğunu belirterek, "Tenisi bırakmak gibi bir planım yok. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. Her ne kadar kulağa çılgınca gelse de bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Kariyerinde 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Venus Williams, 2000 yılından bu yana katıldığı olimpiyatlarda kardeşi Serena Williams ile birlikte çift kadınlarda 3, teklerde ise 1 altın madalyanın sahibi olmuştu.