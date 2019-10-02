Veratti: Böyle bir taraftarın önünde oynamak çok zordu

Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Verratti, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosferi yorumlayan İtalyan yıldız, "Bu taraftarların önünde oynamak çok farklı bir deneyimdi ama sonuç, sahada belirleniyor. Kişisel olarak söyleyecek olursam, çok zor bir maçtı. Herkes, burada kazanmanın kolay olduğunu düşünüyor. Ancak, burada daha önce maç yapan oyunculara soracak olursanız, İstanbul'da oynamanın ne kadar zor olduğunu size söylerler." dedi.

"BU GRUPTA HER ŞEY OLABİLİR!"

90 dakikayı da değerlendiren Verratti, "İkinci golü de bulup daha rahat bir maç sonu geçirebilirdik ama kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz, bu grubu ilk sırada tamamlamak. İyi başladık ama bu grupta her şey olabilir. Club Brugge'ün Real Madrid karşısındaki performansını gördük." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"GOL ATMAK İÇİN FIRSAT TANIMADIK"

Verratti, "Takım olarak bu galibiyeti kazandık. Tüm oyuncular, oynayan 14 kişi. Tüm takım olarak çok enerji harcadık. İyi organize olduk ve Galatasaray'a gol atmak için fırsat tanımadık." ifadeleriyle röportajı bitirdi.