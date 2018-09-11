Vergi kaçıran Marcelo'ya hapis ve para cezası

İspanya, bir kez daha vergi kaçakçılığı suçuyla çalkalanıyor. Messi, Ronaldo, Mascherano ve Mourinho gibi isimlerle beraber vergi kaçırdığı yönünde daha önce haberleri çıkan Marcelo'nun cezası belli oldu.

CEZASINI KABUL ETTİ

El Mundo'da yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, 4 aylık hapis cezasını kabul etti ve 750 bin euro ödeyeceği bir anlaşma sağladı.

Savcının iddiasına göre Marcelo, imaj haklarından olan gelirini gizleyerek vergilendirmedi. Marcelo'nun avukatı ise oyuncuyla ilgili olan iddiaları kabul etti.