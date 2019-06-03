Verona, Serie A'ya döndü

Hellas Verona, ilk maçta 2-0 kaybettiği Serie B play-off finalinin rövanşında Cittadella'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 27. dakikada Mattia Zaccagni, 69. dakikada Samuel Di Carmine ve 83. dakikada Karim Laribi'nin kaydettiği gollerle 3-0 galip geldi. Cittadella'da 62. dakikada Riccardo Parodi ve 77. dakikada Federico Proia kırmızı kart gördü.

İki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük kuran Hellas Verona, geçen sezon düştüğü Serie A'ya yeniden yükseldi. İtalya'da bu sezon Empoli, Frosinone ve Chievo, Serie B'ye düştü. Hellas Verona'nın yanı sıra Brescia ve Lecce ise Serie A'ya çıkan takımlar oldu.