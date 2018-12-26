Verstappen'den Hamilton'a: O araçla herkes şampiyon olur

Formula 1'de Red Bull Aston Martin takımı ile gösterdiği performansın ardından adını şimdiden en iyi pilotların arasına sokan 21 yaşındaki Max Verstappen, sezonu Mercedes ile şampiyon olarak tamamlayan Lewis Hamilton'ın aslında çok büyük bir iş başarmadığıni iddia etti.

Mercedes'in harika bir araca sahip olduğunu belirten, "Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo veya ben de o araçta yarışsak biz de çok rahatlıkla şampiyon olurduk." dedi.

Red Bull'daki geleceği hakkında da konuşan Hollandalı pilot, "Önümüzdeki sezon Honda motorlarına geçmemizin bize çok büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Uygun bir araç ile Red Bull'da şampiyon olacağıma inanıyorum." dedi.