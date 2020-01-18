Vedat Muriç, Başakşehir maçı için kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Kosovalı forvet Vedat Muriç, 90+4'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç ceza aldı.
KUPA MAÇINDA YOK
Muriç, kırmızı kart cezasını 21 Ocak Salı günü Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek ve görev verilmesi halinde, gelecek hafta Medipol Başakşehir'e karşı oynanacak Süper Lig maçında görev alabilecek.
Muriç, kırmızı kart görmemesi durumunda cezası sebebiyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacaktı.