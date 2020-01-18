Vedat Muriç, Başakşehir maçı için kırmızı kart gördü

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 kazandı ve Süper Lig'in ikinci devresine kazanarak başladı.

İtalyan medyası, Inter'in Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Veysel Sarı'yla sözleşme imzalayan Antalyaspor, Sinan Gümüş ve Podolski ile de anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Cenk Gönen'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

10

Oğuzhan Özyakup: Kendimi yeniden göstereceğim

Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı ve ligin ikinci yarısında kendini gösterip şampiyonlukta önemli rol oynayacağını söyledi.