Vettel, Ferrari ile yollarını ayırdı

Ferrari, resmi olarak Sebastian Vettel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

BBC ise daha önce verdiği haberde, Vettel ile Ferrari arasındaki kontrat görüşmelerinin tıkandığını ifade etmişti. Yine aynı haberde; yeniden yapılanma sürecine girmeyi düşünen McLaren ile Vettel arasında bir temas olabileceğinin de altı çizildi.

2015 yılında Ferrari'ye katılan Vettel'in, kendisine daha kısa süreli ve daha az kazançlı bir sözleşme teklif edildiği için ayrılığı seçmiş olabileceği de haberde dile getirildi.

''KARŞILIKLI İSTEKSİZLİK VARDI''

Vettel ise konuyla ilgili, "Ferrari ve ben, gelecekte beraber çalışmaya devam etme konusunda karşılıklı bir isteksizlik olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, "Bu, Vettel ile görüşüp ortaklaşa alınan bir karar. Kolay olmadı. Burada 14 Grand Prix kazandı ve Ferrari tarihine geçti. Ayrılık kolay olmayacak." dedi.