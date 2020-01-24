Viafara uyuşturucu kaçakçığı yaparken yakalandı

Kolombiyalı eski futbolcu Jhon Viafara futbol kariyerine son verdikten sonra illegal bir iş alanına girdi.

Ancak Viafara baltayı taşa vurdu ve uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalandı.

Daha önce İngiliz ekipleri Southampton ve Portsmouth ile İspanyol takımı Real Sociedad’da oynayan Viafara, Interpol yetkilileri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Interpol yetkilileri, Viafara’yı Bogota’dan aldı ve kelepçeledi.

Önceki dönemlerde 4 kişiyle birlikte takibe alınan Viafara, masum olduğunu iddia ediyor. Viafara, 2,5 ton kokainden 25 milyon euro gelir etmekle suçlanıyor.