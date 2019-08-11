Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 21. Cumhuriyet Kupası'nda, gülen taraf ev sahibi Sivasspor oldu.

Zanka Fenerbahçe'ye transfer oldu

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Kolombiyalı yıldız Falcao'nun transfer görüşmesine dair bir fotoğraf sosyal medyaya düştü.

Şili basını, Beşiktaş'ın Barcelona forması giyen Arturo Vidal için 4 milyon euro önerdiğini yazdı.

Şili basını: Beşiktaş Vidal'e teklif yaptı

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Galatasaray, Monaco'dan bir futbolcuya daha talip oldu

Falcao transferi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in istediği Monacolu orta saha Youssef Ait Bennasser'le de bir görüşme gerçekleştirecek.