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Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

UFC'de karşı karşıya gelen iki dövüşçüden Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı.

| Haber Merkezi
Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı
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UFC Uruguay, Vicente Luque ile Mike Perry'nin mücadelesine sahne oldu. Zorla karşılaşmada Perry'nin burnu kırılırken, ortaya çıkan görüntüler izleyenleri korkuttu.

DİZ DARBESİYLE BURNU KIRILDI

İki dövüşçü arasında son derece zorlu geçen mücadelede Luque'un diz darbesiyle Perry'nin burnu kırıldı. 

Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı - İZLE

Karşılaşma boyunca burnu sık sık kanamasına rağmen maçı bırakmayan Perry, puanla rakibine yenildi. Mücadelenin ardından akıllarda kalan ise Perry'nin kırık burnu oldu.

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