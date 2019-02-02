Victor Moses: Batman gibi yaptım

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe karşısında atan Moses, kısa bir değerlendirme yaptı.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Moses, tribünlere giderek sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu golden sonra yaptığı ilginç sevinci de açıkladı.

KAZANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyleyen Moses ''Maçın en başından sonuna harika bir karakter ve çok iyi bir oyun sergiledik. Bu çıkışa devam etmek istiyoruz, maçları kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

ÇOK MUTLUYUM

İlk golünü de değerlendiren Moses ''İlk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım çok daha fazla gol atarım. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Herkes bana büyük bir destek gösteriyor'' dedi.

BATMAN İŞARETİ YAPTIM

Gol sevincini de anlatan yıldız isim ''Sanki yüzümde maske varmış gibi, Batman gibi bir hareket yaptım. Batman' işini yaparken siz onu göremezsiniz'' şeklinde konuştu.