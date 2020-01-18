Victor Moses için Inter devreye girdi

Fenerbahçe'de Chelsea'den kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Inter'in ilgisinden mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan SkySports'un haberinde Moses'in Conte ile yeniden Inter'de buluşmaktan mutlu olacağını söyleyen Moses'ın devre arası transfer döneminde Chelsea'ye geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

FENER'DE İLK TERCİH OLARAK DÜŞÜNÜLMÜYOR

Haberde ayrıca Moses'in kazancının Türkiye şartlarına göre yüksek olduğu ve takım içinde ilk tercih olarak düşünülmediği belirtildi.

Chelsea'nin Inter'den Moses için 10 milyon euro istemesinin üzerine kiralık sözleşmesinin yapılabileceği aktarılırken İtalyan ekibinin bu transfer için Conte'yi memnun edecek çalışmaları yapmaya koyulduğu belirtiliyor.

Moses geçen sezon Fenerbahçe'ye devre arasında gelmiş ve ligde 14 maçta 4 gol 1 asist üretmişti. Bu sezon ise sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı oyuncu 6 lig maçına çıkabilmiş ve 1 gol 1 asistlikl katkı sağlamıştı.