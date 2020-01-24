Victor Moses Inter'de

Transfer yapabilmek için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'ye Victor Moses'dan da iyi haber geldi.

Nijeryalı oyuncu dün Inter'le sözleşme imzaladı. İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından transfer duyurulurken, oyuncunun açıklamalarına da yer verildi.

F.BAHÇE 9 MİLYON TL ARTIYA GEÇTİ

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Inter ise Chelsea'ye 10 milyon euro ödeyerek deneyimli yıldızı kadrosuna kattı.

Moses'ın ayrılığı sarı-lacivertli ekibin transfer yapabilmesinin de önünü açtı. Dün TFF'nin 16 milyon liralık limit yükseltmesinin ardından Nijeryalı ismin sezon sonuna kadar alacağı da bütçede yer açtı.

Yıllık 3 milyon euro kazanan Moses, takımda kalsaydı kontratının bitimine kadar 1.5 milyon euro (yaklaşık 9 milyon TL) daha alacaktı.

Tecrübeli kanat, Inter'in yolunu tutunca 9 milyon TL kasada kaldı. Bu durum da limit aşımını bir nebze olsun aşağıya çekmiş oldu.