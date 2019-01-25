Victor Moses resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ikinci transferini de bitirdi.

Sarı-laciverliler, Chelsea'dan Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

8 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses, sarı-lacivertli takımda 8 numaralı formayı giyecek.

Chelsea ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona erecek olan Moses, kariyerinde Crystal Palace, Wigan, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formalarını giydi. Chelsea'nin 2010 yılında 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Wigan'dan transfer ettiği Moses, 38 kez giydiği Nijerya Milli Takımı'nda 12 golün altına imza attı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses’e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!"

Kralspor önceden duyurmuştu







