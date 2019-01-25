Victor Oladipo sezonu kapattı

Indiana Pacers, Victor Oladipo ile ilgili korkulan haberi verdi.

SporX'te yer alan habere göre, Oladipo'nun, quadriceps tendonunu yırttığı ve sezonun geri kalanını kaçıracağı açıklandı.

Pacers, attığı tweet'le olayı şu ifadelerle duyurdu: "Victor Oladipo'nun sağ dizinde yırtılmış bir quadriceps tendonu var. Belirlenecek bir tarihte ameliyat olacak ve sezonda bir daha forma giymeyecek."

Oladipo, evvelsi gece oynanan Pacers - Toronto Raptors karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanmıştı.

Ameliyat olacak olan Oladipo'nun dönüşü için henüz belirli bir tarih yok. Oladipo bu sezon maç başına ortalama 18.6 sayı, 5.6 ribaund ve 5.2 asist ile oynuyordu.