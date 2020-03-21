Victor Ruiz: Türkiye'de endişe artıyor

Beşiktaş'ın İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yaşadıklarını anlattı.

"Türkiye'deki durum, bugünlerde daha öncesine göre daha gri olmaya başladı. Belki İtalya ya da İspanya'daki seviyeye gelmeyecek ancak insanlar bu konuyla ilgili endişelenmeye başladı. 5-6 gündür okullar, üniversiteler kapandı ancak gerisindeki günlük yaşam aynı şekilde devam ediyor."

"Günler ilerledikçe daha kötüye gidiyor. Televizyonlarda daha çok vaka ile ilgili bilgi verilmeye başlandıkça, herkes bireysel olarak daha çok önlem almaya başladı."

"19 Mart, liglere ara verilmeye karar verildiği tarih. Dünyanın diğer liglerindeki her türlü futbolun durmuş olması da bu kararı vermeye itti. Günler geçtikçe endişe büyüyor ama Türkiye'de süreç olarak diğer ülkelerin gerisindeyiz. İtalya ya da İspanya'da geçen 10-15 gün boyunca, Türkiye'de pozitif vaka sayısı hiç yoktu."