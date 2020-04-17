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Victor Ruiz: Türkiye'den gelecek haberleri bekliyorum

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının ardından Türkiye'de de ligler askıya alınmıştı.

Gelişmeler üzerine yabancı futbolcularına ülkelerine dönmeleri için izin veren Beşiktaş'ta Victor Ruiz, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

''YAKLAŞIK 1 HAFTADIR İSPANYA'DAYIM''

Ruiz, “Kulübümüz, yabancı oyuncularına ülkelerine gitmesi için izin verdi. Ben de yaklaşık 1 haftadır İspanya’dayım. Türkiye’den gelecek haberleri bekliyorum. Süper Lig şampiyonluğu bu sene çok zor ama Avrupa’ya katılmak için mücadele edeceğiz.” dedi.

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