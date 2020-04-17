Victor Ruiz: Türkiye'den gelecek haberleri bekliyorum

Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının ardından Türkiye'de de ligler askıya alınmıştı.
Gelişmeler üzerine yabancı futbolcularına ülkelerine dönmeleri için izin veren Beşiktaş'ta Victor Ruiz, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
''YAKLAŞIK 1 HAFTADIR İSPANYA'DAYIM''
Ruiz, “Kulübümüz, yabancı oyuncularına ülkelerine gitmesi için izin verdi. Ben de yaklaşık 1 haftadır İspanya’dayım. Türkiye’den gelecek haberleri bekliyorum. Süper Lig şampiyonluğu bu sene çok zor ama Avrupa’ya katılmak için mücadele edeceğiz.” dedi.