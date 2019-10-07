Victor Valdes Barcelona'dan kovuldu

TFF 3. Lig 1. grup 6. hafta maçında sahalarda ender görülen bir gol kaçırma olayı yaşandı. Konu ekip Yeni Orduspor forması giyen Mert Efe Çölbeyi, yararlanamadığı pozisyon ile maça damgasını vurdu.

2

NBA'in en uzun oyuncusu: Tanrı beni kutsamış

NBA'de yeni sezon yaklaşırken ligin en uzun oyuncusu Tacko Fall, ilk yılında başarılı olmak için çok çalışacağını ifade etti.