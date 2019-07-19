Victor Valdes Barcelona'ya döndü

Barcelona altyapısında yetişen ve 12 yıl boyunca A takımın kalesini koruyan Victor Valdes, yuvasına antrenör olarak geri döndü.
U19 TAKIMINI ÇALIŞTIRACAK
Barcelona Kulübü, 37 yaşındaki emekli kalecinin U19 takımının başına getirildiğini açıkladı. Kariyerinin son yıllarını sakatlıklarla geçiren Victor Valdes, 2014 yazında Katalan devinden ayrılmış ve 6 ay sonra Manchester United'a imza atmıştı.
İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan Valdes, bu süreç içinde Standard Liege'e kiralanmıştı. Valdes son olarak Middlesbrough'nun kalesini koruyup 2017 yazında eldivenlerini astı.