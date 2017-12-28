Vida: Bayern Münih eşleşmesinden umutsuz değilim

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımı seçme nedenini ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih'i değerlendirdi.

"BAYERN ÇIKTI DİYE UMUTSUZ DEĞİLİZ"

Hırvat stoper Beşiktaş ile erken zamanda ön protokol yaptıklarını, daha sonra bu protokolden çıkmak için çok yüksek miktarlarda teklif yapan takımlar olduğunu belirterek, "Ama Beşiktaş'ı tercih ettim. Çünkü ben ailemden böyle gördüm ve buraya gelip imzaladım" ifadelerini kullandı.

Vida, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesi için de şu yorumu yaptı: "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bayern çıktı diye umutsuz olacak değilim, sahaya çıkıp oynamak gerekiyor. Sahada göreceğiz neler olacağını!"