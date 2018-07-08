Vida değerini katlıyor

Hırvatistan ile Rusya arasında oynanan maçta iyi futbolunu takımının ikinci golünü atarak süsleyen ve penaltı atışlarında da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Vida, değerini katlamaya devam ediyor.

Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Hırvat stoper, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adeta göz doldurdu.

Lovren ile iyi bir ikili olan tecrübeli savunma oyuncusunun yeni hedefi İngilizlere geçit vermeyerek takımını finale taşımak.

40 MİLYON EURO

Şayet Vida'lı Hırvatistan adını finale yazdırırsa, bundan en karlı çıkacak takımların başında Beşiktaş gelecek.

Başkan Fikret Orman, finalde de boy gösterdiği takdirde Hırvat stoper için 40 milyon euro istemeyi düşünüyor.

Vida, başta Everton olmak üzere birçok Premier Lig takımının listesinde yer alıyor.