Vida: En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta aile ortamı olduğunu söyleyen Hırvat stoper, kısa sürede takıma adapte olacağını belirtti.

SÜPER LİG ÇOK GÜÇLÜ

Siyah-Beyazlı kulübün parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Vida, "Antalya kampı hızlı ve güzel geçti. Takıma çabuk adapte oldum. Beşiktaş'ın çok büyük bir aile olduğunu gördüm. Uzun yıllardır burada oynamış gibi kendimi hissettim. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. İlk maçımda üç puan almak önemliydi. İlk maçım iyi geçti diyebilirim. Elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım. Zamanla daha iyi olacağımı düşünüyorum. Yeni arkadaşlarımın oyununa uyum sağlamak için zaman gerekir, şu an her şey yolunda. Süper Lig çok güçlü. Ukrayna Ligi de çok güçlüydü. Burada tempo yüksek" dedi.

EN İYİ OLDUĞUMUZU SAHADA GÖSTERECEĞİZ

Vodafone Park'ta sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Hırvat stoper, "Sezon sonuna kadar mücadelemizi en üst seviyede vereceğiz. En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz. Vodafone Park'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Evimizdeki ikinci yarının ilk maçından mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Fazla söze gerek yok. Sözlerin en yükseği derim onlar için. Ailem geldikten sonra İstanbul'a alışacağım. İstanbul inanılmaz bir şehir. Burada çok mutlu olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.