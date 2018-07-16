Vida gözyaşlarını tutamadı

Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi Domagoj Vida, Fransa'ya 4-2 mağlup oldukları final karşılaşmasından sonra duygularını paylaştı.

İşte Domagoj Vida'nın açıklamaları;

KEDER VE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

"Karışık duygular yaşıyoruz. Çok gururluyuz ancak aynı zamanda hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Keder ve sevinç gözyaşları döküyoruz. Taraftarlarımızı gururlandırdığımız için mutluyuz.





NE OLDUĞUNU GÖSTERDİK

"Oyunumuz ve taraftarımızla gurur duymalıyız. Kalpten herkese teşekkür ederim. Hırvatistan'ın ne olduğunu gösterdik. İnsanların heyecanını hissediyoruz. Hırvatistan'a döndüğümüzde yine duygusal anlar yaşayabiliriz."





BAŞKAN LIVERPOOL'U BEKLİYOR

Vida finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, Başkan Fikret Orman'ın aklında transfer vardı.

Hırvat stoper için ciddi teklifler bekleyen Orman, dün oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.

Finali seyretmek için Moskova'ya giden siyah-beyazlı kulübün başkanı, Liverpool'un sunacağı teklifi beklediği öğrenildi.

Bonuslarla birlikte 25 milyon euroya yakın bir teklif bekleyen Beşiktaş Yönetimi'nin, bu paradan daha fazlasını isteyeceği bildirildi.

Vida, transferinde Everton ve birçok İngiliz kulübüyle yarış içerisinde olan Liverpool'un, Hırvat oyuncuyu almaya en yakın kulüp olduğu bildirildi.