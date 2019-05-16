Vida: G.Saray'ı yenseydik farklı olurdu

Ligde en azından ilk 2'ye girip, Şampiyonlar Ligi fırsatı yakalamak isteyen Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçında hedef mutlak 3 puan.

Bu hafta sonunda oynanacak 2 karşılaşmanın ligin kaderini belirleyeceğini belirten Kartal'ın Hırvat Yıldızı Domagoj Vida ülke basınına şu açıklamalarda bulundu:

İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

"Bu hafta sonu Galatasaray ve Başakşehir birbirleriyle oynuyor. Buradan bizim lehimize bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Bizim de Trabzon'la zor bir maçımız var. Umarım kalan 2 maçı da galibiyetle bitiririz."

"Elbette kendimize güveniyoruz. Ama bazı alanlarda şansımızı iyi kullanamadığımızı da söylememiz gerekir. Bu oyunda bize de fırsatlar geldi. Sadece Galatasaray maçını bile kazanabilseydik farklı olurdu. Ne yazık ki biz o fırsatı kullanamadık. Ancak kaybetmemiz için başka koşullar da vardı. Ve şimdi sadece umut edebiliyoruz."

"Burada ben mutluyum ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. 30 yaşına geldim. Ancak kariyerimin sonunun ne olacağını düşünmüyorum. Sağlığım yerindeyken çalışıyorum ve bu seviyede oynayabildiğim sürece sahalarda olacağım."