Vida Hırvatistan Milli Takımı'na çağrıldı

1 Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayan Sakaryaspor, 1-1 tamamlanan ilk maçın rövanşında deplasmanda Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz'in 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

2 PSG, Thomas Tuchel'i resmen duyurdu Paris Saint-Germain, teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'in getirildiğini resmen açıkladı.

3 Gomis: Galatasaray'a bilindiği için geldim İngiltere'de kötü bir dönem geçirdiğini ve yeniden çıkış yakalamak için G.Saray'a geldiğini belirten Gomis "Avrupa'da bilinen bir takıma ihtiyacım vardı. Bu nedenle Galatasaray'ı seçtim." dedi.

4 Karabükspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına Kardemir Karabükspor karşısında çıkıyor.

5 Göztepe, G.Saraylıların bilet almasını önleyecek Göztepe, hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasının biletlerini öncelikle sezon boyunca en az 3 iç saha maçına gelmiş taraftarlara satılacağını açıkladı.

6 Beşiktaş'ta Sosa sesleri Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Talisca'nın yerine eski futbolcusu Sosa'yı transfer etmeyi planlıyor.

7 Ozan Tufan: 2018-2019 benim sezonum olacak Fenerbahçe'de uzun süredir forma yüzü göremeyen Ozan Tufan, "Gelecek sezon tüm taraftarlar beni konuşacak" dedi.

8 Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşma Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı-kırmızılı ekibi Avrupa'dan men etmeyeceğini açıklamasının ardından, gelecek cezanın detayları da belli oldu.

9 Küme düşme hattında son durum Süper Lig'de Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin ardından küme düşecek 3. takım, Osmanlıspor ya da Akhisarspor'dan biri olacak.