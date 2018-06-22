Vida için 13 milyon euroluk teklif geldi

Beşiktaş’a devre arasında transfer olan ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Vida, Dünya Kupası’nda oynadığı karşılaşmalarda mükemmel bir oyun oynadı. Hırvat savunmacı bu performansıyla İngiliz kulüplerinin radarına girmeyi de başardı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hırvatistan Milli Takımı'yla Dünya Kupası’na iyi bir başlangıç yapan Vida için West Ham United ve Everton'ın devrede olduğu öğrenildi.

CEVAP DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA VERİLECEK

Premier Lig temsilcileri, 13.2 milyon euroluk bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah-Beyazlı yönetim ise olası teklifleri Dünya Kupası’ndan sonra değerlendirecek.

29 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservis ücreti ödenmeden Siyah-Beyazlı kulübe transfer olmuştu. 2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi olan Hırvat stoper, siyah-beyazlı forma ile 18 maçta 1 gol kaydetti.