Vida için gelen teklifler

Beşiktaş’ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı formasyla ortaya koyduğu performansla taliplerinin adeta başını döndürüyor.

İngiltere’den Everton, Fulham ve Leicester City’nin yanı sıra son Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool’un da Hırvat savunmacıya olan ilgisi sürüyor.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Liverpool 29 yaşındaki Domagoj Vida için daha önce yaptığı 15 milyon euroluk teklifi 20 milyona yükselttiğini yazdı. Gazetenin haberinde Beşiktaş’ın 35 milyon euroda ısrar ettiği ileri sürüldü.

EVERTON DAHA ÇOK VERİYOR

Daha önce Vida için Beşiktaş yönetimiyle görüşüp 14 milyon euroluk öneride bulunan Everton da ezeli rakibi Liverpool’un devreye girmesiyle teklifini artırdı.

Mavi-beyazlılar son teklif olarak 22 milyon euro artı 40 maç oynadığı taktirde 3 milyon Euro bonus ödeyebileceğini Beşiktaş’a bildirdi.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Siyah beyazlı yönetim bu teklifi düşünmek için süre isterken, Dünya Kupası finalinin ardından Hırvat futbolcu ile de bir araya gelinerek kararın vereceği öğrenildi.

Domagoj Vida, Dinamo Kiev’den 2018 yılının Ocak ayında bonservissiz olarak Beşiktaş’a gelmişti.