Vida için ilk resmi teklif geldi

Dünya Kupası'ndaki performansıyla sivrilen Domagoj Vida konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BAŞKAN YETERLİ BULMADI

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Hırvat stoper için son olarak 22 milyon euroluk resmi teklifi gördü.

Teklifin sahibi ise Premier Lig ekiplerinden West Ham United. Ancak başkan Fikret Orman, İngiliz ekibinin fiyatı artırması için pazarlıklarını sürdürüyor.

Fabri ve Vida ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Atiba Hutchinson defteri de kapanmak üzere. 35 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu kendisine yapılan son teklifi de kabul etmedi.

İlk olarak 2 yıllık sözleşme istemesine karşın yönetimin 1 yıllık sözleşme yenileme isteğine olur veren Atiba, bu kez kendisine önerilen son ücreti de kabul etmeyince taraflar arasında köprüler atılma noktasına geldi.