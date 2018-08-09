Vida için son gün bugün

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde bedelsiz olarak katılan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımda tam olarak istediği performansı sergileyemese de Dünya Kupası'nın en iyi stoperlerinden biri olmayı başarmıştı.

Dev turnuvada Hırvatistan Milli Takımı’yla ikincilik yaşayan Vida, transfer döneminin gözdesi olmuştu.

29 yaşındaki futbolcu için; Arsenal ve West Ham United’ın ilgilendiği iddia edilmişti.

İNGİLTERE'DE TRANSFER DÖNEMİ BU GECE BİTİYOR

Premier Lig’de bugün gece yarısında bitecek olan transfer dönemi öncesinde siyah-beyazlılar’da Vida konusunda büyük bir beklenti hakim...

Deneyimli futbolcu için son olarak 25 milyon euroluk değer belirleyen Beşiktaş yönetiminin, bu 2 kulübe ek olarak diğer Ada temsilcilerinden de öneri beklediği kaydedildi.

Eğer gece yarısına kadar transfer gerçekleşmezse Hırvat stoper kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.