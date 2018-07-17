Vida için West Ham'dan teklif var

Takımın başına Manuel Pellegrini'yi getiren ve şimdiye kadar 100 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödeyerek 7 futbolcuyu kadrosuna katan West Ham'ın yeni hedefi Vida.

18 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ

Ntvspor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi son günlerde en yoğun mesaiyi Domagoj Vida konusunda yaşıyor. Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'da her maçta forma giyen Vida, özellikle İngiltere Premier Ligi takımlarının radarına girdi.

29 yaşındaki futbolcu için Everton ve Liverpool'un istekli olduğu iddiaları gündeme gelirken, West Ham United, siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Siyah-beyazlı yönetimin teklifi düşük bulduğunu West Ham Kulübüne iletti.

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan 29 yaşındaki oyuncu için acele etmeyecek. Transfer döneminin son gününe kadar teklifleri değerlendiremeyi düşünen yönetim, Vida'ya en yüksek bedeli öneren kulüp ile anlaşma yapacak.

WEST HAM RAKAMI YÜKSELTEBİLİR

Şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna katan West Ham, Felipe Anderson için 40, Diop için 25 ve Yarmolenko için ise 20 milyon euro ödedi.

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Wilshere'yi serbest transfer olarak kadrosuna katan Ada ekibinin kasasından Fabianski için 8, Balbuena için de 4 milyon euro çıktı.

West Ham United'ın bu sezon yaptığı transferler;