Vida: Mandzukic, 'Beşiktaş inanılmaz bir kulüp' dedi

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hırvat stoper, siyah-beyazlı takıma gelmeden önce Mandzukic'le yaptığı görüşmeden de bahsetti.

İşte Vida'nın sözleri:

BİLİC VE MİTROVİC'TEN BİLGİ ALMIŞTIM

"Beşiktaş, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra benimle ilgilendi. Fransa'da iyi maçlar çıkardım ve birçok kulübün de ilgi alanına girdim. 5 ay önce Beşiktaş ile ön anlaşma imzaladım. Sözünde duran bir insanım.Daha farklı teklifler de vardı ama ailemle Beşiktaş'ı seçtim"

"Mitrovic'ten Bilic'ten Beşiktaş hakkında bilgiler aldım. İnanılmaz büyük bir kulübe gideceğimi söylediler. Fazla düşünmeme gerek yoktu ve Beşiktaş'ı tercih ettim."

"Asıl mevkim stoper. Hırvatistan Milli Takımı'nda Ukrayna'ya karşı sağ bek oynadım, hocam istemişti. Dinamo Kiev'de Chelsea'ye karşı sol bek oynadım ve Willian'ı tutmam gerekiyordu. En rahat oynadığım yer sol stoper."





BAŞKA TÜRK TAKIMLARINDAN DA TEKLİF ALDIM

Domagoj Vida, "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: "Birkaç kulüpten ciddi teklifler aldım ama Beşiktaş'a imza attığım için önemsemedim. Kulüp adı önemli değil, ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum."

"Oyunu iyi okuyorum. Babam da futbolcuydu, forvet oynardı. Onun genleri, bana geçmiş. Oğlum da futbolcu olur mu bilmiyorum. David Villa vardı, şimdi de David Vida geliyor."

"Dinamo Kiev'de bile oynarken her maç 15-20 Beşiktaşlı taraftar gelip 'Come to Beşiktaş' diyordu. Bana karşı taraftarlar inanılmaz saygı ve sevgi gösterdiler."





MANDZUKİC İNANILMAZ BİR KULÜP DEDİ

"Mandzukic'e Beşiktaş'a gideceğimi söyledim ve bana 'İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun' dedi. Sık sık görüşüyoruz. Beşiktaş'a gelmesini çok istiyorum ama biraz zor gibi."

"Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde buralara şansa gelmedi. Bayern Münih karşısında tur atlayabiliriz. Sahada savaşacağız, taraftar ve Allah'ın yardımıyla bir sonraki tura adımızı yazdırabiliriz."