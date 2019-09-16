Vida: Taraftarımızın kızgınlığını anlıyorum

Gazişehir maçında yaptığı büyük hatanın ardından eleştirilerin hedefindeki isim Vida olmuştu.

Hırvat stoper, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzgün olduğunu dile getirdi.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM

Vida yaptığı paylaşımda; "Pahalıya mal olan bir hata sonucu takımımı yüzüstü bıraktığım için çok üzgünüm. Taraftarlarımızın kızgınlığını anlıyorum ama inanın daima kusursuz bir performans göstermeyi oyunculardan daha çok kimse isteyemez. Ne var ki hatalar futbolun bir parçası ve böyle durumlarda yapabileceğiniz şey, bunlardan ders çıkarıp bir sonrakinde daha iyi olmak için sıkı bir şekilde çalışmak oluyor. Bunun üstesinden gelip Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.