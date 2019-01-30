Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Trezeguet: G.Saray'a gitmek istiyorım Kasımpaşa'da Diagne'nin ardından Trezeguet de Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

2 BAE'yi eleyen Katar'da yüzler gülüyor Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, Asya Kupası'nda finale yükseldi. Maç sonu sokaklara dökülen Katarlılar, alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

3 Khabib ve McGregor'a men cezası Nevada Komisyonu, Khabib ile McGregor arasında yapılan UFC hafif sıklet unvan maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle her iki dövüşçüye de ağır cezalar verdi.

4 Vida ve Maicon'a gelen teklifler Transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala Beşiktaş ve G.Saray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Vida'ya 7.5, Maicon'a ise 6 milyon euroluk teklif geldi.

5 Galatasaray Diagne'yle anlaştı Galatasaray Diagne ve kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcu için Paşa'ya 12.8 milyon euro ödeyecek.

6 Tolgay ile Şener takasında kulüpler anlaştı Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı transfer için bir araya gelen yöneticiler, yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

7 Hasan Çetinkaya, Lewandowski anısını anlattı Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Lewandowski'nin neden Fenerbahçe'yi değil de Borussia Dortmund'u seçtiğini anlattı.

8 Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Boluspor'u 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazırdı.

9 Beşiktaş, Marsilya'dan Clinton N'Jie'yi istiyor Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın kanat oyuncusu N'Jie'yi kadrosuna katmak için teklifini yaptı.