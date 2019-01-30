Vida ve Maicon'a gelen teklifler

Türkiye'de transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek...
Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan kulüpler, diğer taraftan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
ROMA VİDA'YI İSTİYOR
Sezon başında adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan ancak Beşiktaş'ta kalmaya karar veren Vida için bu kez Roma'nın devreye girdiği öğrenildi.
7.5 milyon euroluk bir teklifte bulunan İtalyan ekibi, siyah-beyazlı yönetimden gelecek cevabı bekliyor.
ALTERNATİF BULUNURSA SATILABİLİR
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde yerini doldurabilmesi durumunda Hırvat stoperi satabileceği belirtildi.
JAPONLAR MAİCON'U İSTİYOR
Galatasaray'da ise Maicon'un durumu tartışılıyor...
Japonya'dan 6 milyon euroluk bir teklif alan sarı-kırmızılı yönetim, Standard Liege'de forma giyen Luyindama'yla anlaşılması durumunda Brezilyalı stoperin satışına onay verecek.