Vida ve Mitrovic, Dünya Kupası'nda

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida ile bonservisi siyah-beyazlı takımda bulunan ancak kiralık olarak Club Brugge'de oynayan Matej Mitrovic'e de yer verdi.
Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNS) resmi internet sitesinde, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarına katılacak 24 futbolcunun isimleri açıklandı. Açıklamada, Dalic'in 23 kişilik nihai aday kadroyu 4 Haziran'a kadar FIFA'ya bildirileceği ifade edildi.
Dalic'in Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için açıkladığı 24 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)
Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Zar (Salzburg)
Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)
Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Milan).