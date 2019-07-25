Vida'dan Lovren'e: Come to Beşiktaş

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Vida'nın yanına stoper almayı planlayan siyah-beyazlıların gündeminde birçok isim var.
VIDA, INSTAGRAM'DAN YANIT VERDİ
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Liverpool'da forma giyen yakın arkadaşı Lovren'i siyah-beyazlı ekibe davet etti.
Vida, Adem Ljajic ile havuz başında ayak tenisi oynarken çekilmiş videolarını Instagram'da paylaştı.
30 yaşındaki deneyimli stoper, Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Lovren'in yaptığı yoruma, "Come to Beşiktaş" diyerek yanıt verdi.
Vida'nın Hırvatistan Milli Takmı'nda birlikte forma giydiği 29 yaşındaki Lovren'in Liverpool ile 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor.