Vida'dan Modric'e: Come to Beşiktaş

Domagoj Vida ile Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı Luka Modric arasında geçen diyalog, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Instagram hesabından İstanbul'dan bir fotoğrafını paylaşan Domagoj Vida'ya, Modric, çok yemek yemiş göründüğünü ima ederek "Kardeşim biraz gergin görünüyorsun, nefes al" şeklinde bir mesaj yolladı.

"BEŞİKTAŞ'A GEL"

Vida ise Modric'in bu mesajına cevap olarak, "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" ifadesini gülücük emojileriyle birlikte gönderdi.

İkilinin bu sohbeti, birçok Beşiktaş taraftarı tarafından da beğenildi.