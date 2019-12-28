Vidal Barcelona'yı şikayet etti

Barcelona'nın Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'in geçen sezondan kalan alacağı sebebiyle kulübü La Liga yönetimine şikayet ettiği ortaya çıktı.

BONUSLARINI ALAMADI, YARGIYA GİTTİ

ABC'nin haberine göre La Liga Komisyonunu'nun ilgili birimine başvuruda bulunan Vidal'in avukatları, sözleşmesinde hak ettiği bonus ücret olarak yaklaşık 2.4 milyon euro'luk kısmı alamadıkları ve konuyu yargıya taşıdıkları belirtildi.

Oyuncunun geçen sezon 53 maça çıktığı, 7 gol 3 asistlik performansla oynadığı ve bu performans sebebiyle sözleşmesindeki özel maddelerden doğan alacaklarının ödenmesini beklediği kaydedildi.

Öte yandan Vidal'in adı uzun bir süredir Inter ile anılıyor. Juventus'tan hocası Conte'nin Inter'e ısrarla istediği Vidal'in Barcelona kulübünü dava etmesi ile iplerinin tamamen kopacağı ve Serie A'nın yolunu tutacağı da iddialar arasında.