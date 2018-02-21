Vidal: Beşiktaş iyi bir takım

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Bayern Münihli futbolcu Arturo Vidal açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ İYİ BİR TAKIM

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Şilili yıldız, "Beşiktaş iyi bir takım. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Taraftarlarımızın da desteğiyle önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eksik kalmasının kendileri adına avantaj yarattığını vurgulayan Arturo Vidal, "Rakibimizin kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalması maçın bizim adımıza maçın daha rahat geçmesini sağladı ve bize avantaj getirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.