Vidal, 'Come to Beşiktaş' yorumunu beğendi Barcelona'nın Şilili futbolcusu Vidal, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Yıldız ismin bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. 14.08.2019 - 11:16 | Haber Merkezi