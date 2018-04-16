Vidal, sezonu kapatabilir

Almanya Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Bayern Münih’e orta saha oyuncusu Arturo Vidal’den kötü haber geldi.

Dün yapılan antrenmanda dizini tutan Vidal’in ameliyat olacağı ifade edildi. Vidal, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında oynaması çok zor görünüyor.

AMELİYAT OLACAK

Bayern teknik direktörü Jupp Heynckes, 30 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağını duyurdu. Futbolcu, antrenman sahasından golf aracıyla çıkarılmıştı.

BU SEZON OYNASI ZOR

Almanya Kupası’nda Bayer Leverkusen’e karşı oynayamayacak olan Vidal’in sezonun geri kalan kısmında görev yapmasının da çok zor olduğu belirtiliyor. Bayern, Şampiyonlar Ligi’nde ise 25 Nisan tarihinde Real Madrid ile yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak.