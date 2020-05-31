Vidal: Tarih yazmak için çok çalışıyorum

Barcelona'da forma giyen Arturo Vidal, 2011-12 sezonundan bu yana oynadığı takımlarla her sezon lig şampiyonluğu yaşıyor.
Juventus ile 4, Bayern Münih ile 3 şampiyonluk yaşayan Vidal, geçtiğimiz sezon da Katalan ekiple La Liga şampiyonluğuna ulaşmıştı.
33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, üst üste dokuzuncu şampiyonluk için önlerinde 11 final maçı olduğunu söyledi.
''TARİH YAZMAK İÇİN SIKI ÇALIŞIYORUM''
Vidal, "Daha önce bu başarıya ulaşılabilen fazla oyuncu yok. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum. Barcelona'yla şampiyonluk kazanmaya odaklandım. Tarih yazmak için sıkı çalışıyorum. Önümüzdeki lig maçlarının hepsi final niteliğinde. Real Madrid ile aramızdaki fark yok denecek kadar az. Her maçımıza odaklanmalıyız ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.