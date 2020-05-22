Vida'nın menajeri: Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Domagoj Vida’nın menajeri Uğur Avadan, Ortacizgi'ye yaptığı açıklamada adı Premier Lig ekipleriyle anılan tecrübeli stoperin Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi.

''VİDA, BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR''

Avadan, “Premier Lig’de özellikle Arsenal’in bu mevkide inanılmaz derecede oyuncuya ihtiyacı var. Çabuk stoper arıyorlar. Bence Liverpool’un da stopere ihtiyacı var ama onların ne düşündüğünü söylemek zor. Bize şimdiye kadar gelen resmi teklif yok. Fakat Vida gerçekten Beşiktaş’ta kalmak istiyor” diye konuştu.