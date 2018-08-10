Vida'ya La Liga'dan teklif geldi

2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Hırvatistan'ın finale çıkmasında önemli rol oynayan Domagoj Vida'nın Premier Lig'e transfer olması bekleniyordu.

Ancak İngiltere'de dün akşam transfer dönemi kapandı ve Hırvat stoperin Premier Lig'de oynama şansı kalmadı.

TEKLİF 12 MİLYON EURO

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Vida'nın Beşiktaş'ta kalacağı düşünülse de La Liga'dan siyah-beyazlı kulübe yeni bir teklif geldi.

İspanya'nın önemli kulüplerinden biri olan Sevilla, 29 yaşındaki stoper için 12 milyon euro teklif etti.

Parayı düşük bulan Beşiktaş yönetimiyle İspanyol ekibi arasındaki pazarlıklar devam ediyor.