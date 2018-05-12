Video Hakem hangi durumlarda devreye girecek

Türk hakemlerinin son dönemde göstermiş olduğu kötü performansın ardından futbolda yaşanan kaosu önlemek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem sistemini Türkiye'ye getirme kararı almıştı.

İlk olarak dün akşam oynanan Erzurumspor-Ümraniyespor play-off maçında denenen sistem, ev sahibi ekibin gözden kaçan penaltısını tespit ederek ne kadar gerekli bir uygulama olduğunu gösterdi.

Peki bu sistem hangi durumlarda devreye girecek? Madde madde sıraladık...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

HANGİ POZİSYONLARDA DEVREYE GİRECEK?

Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

VAR uygulaması sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak:

1-Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek. (Ofsayt gibi)

2-Penaltı ve penaltı değil kararları:Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.

3-Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.

4-Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



HAKEM MONİTÖRDEN İZLERKEN KİMSE YAKLAŞAMAYACAK

VAR uygulaması esnasında hakemin kararına etki etmeye yönelik davranışlara da müsamaha gösterilmeyecek. Müsabaka hakeminin saha kenarında bulunacak monitörden inceleme yaparken, bu alana girip hakeme müdahale eden futbolcu ihtar alacak.

Yine bu alana giren takım görevlileri oyun alanı dışına çıkarılacak. Oyun esnasında VAR incelemesi isteyen oyuncu ihtar alırken takım görevlisi de oyun alanı dışına çıkarılacak.

