Viitorul Başkanı: Fatih Terim lanis Hagi'yi istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübe bir Hagi daha kazandırmayı hedefliyor.

Ligde pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bir taraftan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Terim'in isteği üzerine harekete geçen yönetim, Viitorul Constanta forması giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu lanis Hagi'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

"TERİM İSTİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Viitorul Başkanı Cristi Bivolaru, "Fatih Terim, Ianis Hagi'yi istedi. Gheorghe Hagi ile transfer hakkında konuşmuşlar" dedi.

Lig biter bitmez resmi görüşmelere başlayacak olan sarı-kırmızılı idarecilerin transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

10 GOL 6 ASİST

Bir dönem Fiorentina'da da forma giyen ancak kısa sürede Rumen ekibine geri dönen 20 yaşındaki genç yetenek, bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 10 gol atıp 6 da asist yaptı.