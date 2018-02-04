Villareal deplasmanda Betis'e yenildi

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 31. dakikada kırmızı kart gören Daniele Bonera, Villarreal'i 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kart sonrasında savunmayı ön plana alan Villarreal Teknik Direktörü Javi Calleja, 36. dakikada milli oyuncu Enes Ünal'ı çıkartarak yerine Alvaro Gonzalez'i oyuna dahil etti.

ENES 36 DAKİKA SAHADA KALDI

45. dakikada Loren Moron'un golüyle öne geçen Real Betis, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 65'te bir kez daha sahneye çıkan Moron, farkı 2'ye çıkarttı. 80. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Carlos Bacca maçın skorunu belirledi: 2-1. Bu sonuçla birlikte Real Betis 30 puana yükselirken, Villarreal 37 puanda kaldı.

Öte yandan La Liga'da günün bir diğer maçında Deportivo Alaves sahasında Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken 74. dakikada Nemanja Radoja'nın yerine oyuna dahil oldu. Celta Vigo bu sonuçla 31 puanda kalırken, Deportivo Alaves 22 puana yükseldi.