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Vincent Janssen takımla çalıştı

Aralık ayının başında sakatlanan ve yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak olan Janssen, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Vincent Janssen takımla çalıştı
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Fenerbahçeli forvet oyuncusu Vincent Janssen, iyileşti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Pazar günü Osmanlıspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

OSMANLI MAÇI HAZIRLIKLARI YAPILDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

JANSSEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı geçen Vincent Janssen'in antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, ikinci bölümde ise özel program dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.

Son olarak Aralık ayında forma giyen Janssen, Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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