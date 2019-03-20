Vinicius Junior: Barça daha çok verdi ama Real'i seçtim

Real Madrid'in Brezilyalı genç yeteneği Vinicius Junior, İspanyol devine transfer olma sürecini anlattı.

Cadena SER' e konuşan Vinicius, Real Madrid'in yanı sıra Barcelona'dan da teklif aldığını anlatarak, "Babam, Barcelona ve Real Madrid'in ilgisine kadar hiçbir şeyden bahsetmedi. Sonrasında iki kulübü de ziyaret ettik ve tesislerini gezdik. Barcelona daha fazla maaş teklif etti ama ben en iyi projeyi tercih ettim. Karar aşamasında Marcelo ve Casemiro'yla da konuştum" ifadelerini kullandı.

Flamengo altyapısında yetişen Vinicius Junior, 45 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutmuştu.